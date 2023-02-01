Демар Дерозан: «Судьи пропустили фол. Завтра это будет в отчете НБА»

Форвард « » после поражения от « » (103:108) раскритиковал судей за то, что они не зафиксировали фол у Реджи Джексона на последней минуте встречи.

«Он сфолил на мне.

Но так случилось, что судьи не зафиксировали нарушение. Все просто. Завтра я проснусь, прочитаю отчет о последних двух минутах, и выяснится, что судьи еще что пропустили, что стоило нам игры. Это отстой», – сказал Дерозан.

Логотип «Буллс» – единственный в НБА не менялся с основания клуба. Автор получил за него лишь халявные билеты