Демар Дерозан: «Судьи пропустили фол. Завтра это будет в отчете НБА»

Теги Чикаго Клипперс НБА судьи Демар Дерозан Баскетбол

Форвард «Чикаго» Демар Дерозан после поражения от «Клипперс» (103:108) раскритиковал судей за то, что они не зафиксировали фол у Реджи Джексона на последней минуте встречи.

«Он сфолил на мне.

Но так случилось, что судьи не зафиксировали нарушение. Все просто. Завтра я проснусь, прочитаю отчет о последних двух минутах, и выяснится, что судьи еще что пропустили, что стоило нам игры. Это отстой», – сказал Дерозан.

Логотип «Буллс» – единственный в НБА не менялся с основания клуба. Автор получил за него лишь халявные билеты

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий