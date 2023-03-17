У Кевина Хертера растяжение подколенного сухожилия
Защитник «Сакраменто» Кевин Хертер избежал серьезного повреждения в выездном матче с «Бруклином» (101:96).
«Согласно источнику в лиге, у Кевина Хертера растяжение правого подколенного сухожилия. Есть оптимизм, что это не долгосрочная проблема. Снимки, надеемся, будут завтра», – рассказал инсайдер «Сакраменто» Джеймс Хэм.
«МРТ колена игрока не выявила серьезной травмы, его возвращение произойдет со дня на день», – сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
В середине первой четверти баскетболист приземлился на ногу центрового «Бруклина» Ника Клэкстона. В восьми встречах этого месяца Хертер реализует 57% бросков из-за дуги.
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