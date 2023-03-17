У Кевина Хертера растяжение подколенного сухожилия

Теги Сакраменто НБА Кевин Хертер Баскетбол

Защитник «Сакраменто» Кевин Хертер избежал серьезного повреждения в выездном матче с «Бруклином» (101:96).

«Согласно источнику в лиге, у Кевина Хертера растяжение правого подколенного сухожилия. Есть оптимизм, что это не долгосрочная проблема. Снимки, надеемся, будут завтра», – рассказал инсайдер «Сакраменто» Джеймс Хэм.

«МРТ колена игрока не выявила серьезной травмы, его возвращение произойдет со дня на день», – сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

В середине первой четверти баскетболист приземлился на ногу центрового «Бруклина» Ника Клэкстона. В восьми встречах этого месяца Хертер реализует 57% бросков из-за дуги.

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1 комментарий

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Tim Timson
рыжий самый незаметный и самый крутой игрок Ментов. принес фарт команде, надо его беречь)
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