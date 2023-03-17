Чемпионат Франции. «Блуа» – «Роанн», «Париж» против «Нантера»

Теги результаты чемпионат Франции Роанн Нантер Париж Блуа Баскетбол

В пятницу, 17 марта, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут два матча.

«Блуа» примет «Роанн», «Париж» сыграет против «Нантера».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Блуа – Роанн
Дата проведения
17 марта, 22.00, «Le Jeu de Paume»
Онлайн матча

Париж – Нантер
Дата проведения
17 марта, 22.00
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 19-4, Метрополитан – 17-7, Шоле – 16-7, Виллербан – 14-9, Дижон – 14-9, Ле-Ман – 13-9, Бурк – 13-10,  Роанн – 12-11, Лимож – 11-12, Страсбур – 11-12, Гравлин-Дюнкерк – 10-13, Париж – 9-14, Ле-Портель – 9-14, Нантер – 8-15, По-Ортез – 8-15, Нанси – 8-15,  Фос Прованс – 8-15, Блуа – 7-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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