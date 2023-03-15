Кайри Ирвинг об участии в матче против «Сперс»: «Посмотрим, но все не очень хорошо»

Разыгрывающий « » заявил, что, скорее всего, пропустит третий матч подряд из-за болей в правой стопе.

«Посмотрим, но все не очень хорошо. Эта травма ноги займет немного больше времени, чем я думал. Мое состоянии по-прежнему оценивают каждый день, но нам нужно больше времени.

Не хочу рисковать на данном этапе сезона. Я зарабатываю себе на жизнь своими ногами, поэтому лучше позаботиться об этом сейчас, чем в 40 лет.

Конечно, нам хотелось бы быть на площадке. Но сначала нужно разобраться со здоровьем», – сказал Ирвинг.

«Бро обращается с мячом, как будто играет на фортепиано». Разминку Кайри можно смотреть бесконечно