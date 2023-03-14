Стефен Карри обнял болбоя, которому попал мячом в голову

Теги Голден Стэйт НБА видео Стефен Карри Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри перед домашним матчем против «Финикса» поприветствовал и обнял болбоя, которому накануне попал мячом в голову.

Во время разминки перед недавним матчем с «Милуоки» Карри бросил от входа в подтрибунное помещение в кольцо на противоположной стороне площадки. Мяч не долетел до кольца и попал прямо в голову болбоя, который подавал мячи игрокам «Уорриорз».

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф

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1 комментарий

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mrgtosh
Зачем он пальцы и руки в верх поднял. Я сначала подумал, что он рад, что так метко в пацана попал.
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