Стефен Карри обнял болбоя, которому попал мячом в голову
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри перед домашним матчем против «Финикса» поприветствовал и обнял болбоя, которому накануне попал мячом в голову.
Во время разминки перед недавним матчем с «Милуоки» Карри бросил от входа в подтрибунное помещение в кольцо на противоположной стороне площадки. Мяч не долетел до кольца и попал прямо в голову болбоя, который подавал мячи игрокам «Уорриорз».
«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф
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