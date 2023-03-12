Бобби Портис: «В «Буллс» все дрались. Это было в порядке вещей»
Центровой «Милуоки» Бобби Портис рассказал о драке с Николой Миротичем, которая произошла в 2017 году во время тренировки «Чикаго».
Напомним, что Миротичу диагностировали переломы верхней челюсти и сотрясение мозга, а Портис получил дисквалификацию на восемь матчей.
«Это была не первая драка на тренировке «Буллс». Все в той команде дрались. Это было в порядке вещей.
Я получил важный жизненный урок. Он сделал меня лучше как человека и как баскетболиста. Когда вернулся после дисквалификации, мне нужно было показать, чего я стою, и доказать, что я умею играть. Нет худа без добра. Но этот инцидент определенно запятнал мое имя и мою репутацию», – сказал Портис.
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