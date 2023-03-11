Иммануэл Куикли: «Можно играть хорошо и без бросков»

Защитник « » прокомментировал низкий процент реализации трехочковых в последних двух матчах (4 из 18).

«В этом сила баскетбола. Иногда мяч просто не попадает в кольцо. Но я никогда не перестану бросать, я это знаю.

Я не считаю, что промахи означают, что ты испытываешь проблемы. Потому что можно играть хорошо и без бросков. Том Тибодо постоянно так говорит. Просто пытаюсь сосредоточиться на защите и других вещах, которые могут помочь команде победить», – сказал Куикли.

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает