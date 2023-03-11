Иммануэл Куикли: «Можно играть хорошо и без бросков»

Теги Нью-Йорк НБА Иммануэл Куикли Баскетбол

Защитник «Нью-Йорка» Иммануэл Куикли прокомментировал низкий процент реализации трехочковых в последних двух матчах (4 из 18).

«В этом сила баскетбола. Иногда мяч просто не попадает в кольцо. Но я никогда не перестану бросать, я это знаю.

Я не считаю, что промахи означают, что ты испытываешь проблемы. Потому что можно играть хорошо и без бросков. Том Тибодо постоянно так говорит. Просто пытаюсь сосредоточиться на защите и других вещах, которые могут помочь команде победить», – сказал Куикли.

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает

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2 комментария

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Райли Карри
Ответ Alexandro87
Да броски вообще для слабаков!)
девиз симмонса
+1
0
+1
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Alexandro87
Да броски вообще для слабаков!)
+2
0
+2
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