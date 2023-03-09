Бранислав Вичентич: «Астана» – гораздо более качественная команда, чем показывает их место в таблице»
Главный тренер «Автодора» Бранислав Вичентич рассказал о задачах команды в матче регулярного чемпионата Лиги ВТБ с «Астаной».
«Астана» является гораздо более качественной командой, чем показывает их место в турнирной таблице.
Я надеюсь, что мы вернемся на победную тропу и покажем свое мастерство в гостях», – заявил Вичентич.
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