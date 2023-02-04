Чемпионат Франции. «Блуа» – «Метрополитан», «Бурк» сыграет с «Лиможем» и другие матчи

В субботу, 4 февраля, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоятся четыре матча.

«Блуа» примет «Метрополитан» Виктора Вембаньямы, «Бурк» сыграет с « ».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Блуа – Метрополитан Дата проведения 4 февраля, 17.15, «Le Jeu de Paume» Онлайн матча

Положение команд: Монако – 16-3, – 14-5, Шоле – 13-6, Дижон – 13-6, – 11-8, Роанн – 11-9, – 10-9, Виллербан – 10-9, Лимож – 10-9, Страсбур – 10-10, Гравлин-Дюнкерк – 9-11, Париж – 8-11, Ле-Портель – 8-12, Нантер – 7-13, Нанси – 7-13, – 6-13, Блуа – 6-13, Фос Прованс – 5-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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