Чемпионат Франции. «Блуа» – «Метрополитан», «Бурк» сыграет с «Лиможем» и другие матчи

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В субботу, 4 февраля, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоятся четыре матча.

«Блуа» примет «Метрополитан» Виктора Вембаньямы, «Бурк» сыграет с «Лиможем».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Шоле – Ле-Ман
Дата проведения
4 февраля, 17.15, «Salle de la Meilleraie»
Онлайн матча

Блуа – Метрополитан
Дата проведения
4 февраля, 17.15, «Le Jeu de Paume»
Онлайн матча

Бурк – Лимож
Дата проведения
4 февраля, 22.00, «Ekinox»
Онлайн матча

По-Ортез – Фос Прованс
Дата проведения
4 февраля, 22.00, «Palais des Sports»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 16-3, Метрополитан – 14-5, Шоле – 13-6, Дижон – 13-6, Ле-Ман – 11-8, Роанн – 11-9, Бурк – 10-9, Виллербан – 10-9, Лимож – 10-9, Страсбур – 10-10, Гравлин-Дюнкерк – 9-11, Париж – 8-11, Ле-Портель – 8-12, Нантер – 7-13, Нанси – 7-13, По-Ортез – 6-13, Блуа – 6-13, Фос Прованс – 5-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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