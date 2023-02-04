Чемпионат Франции. «Блуа» – «Метрополитан», «Бурк» сыграет с «Лиможем» и другие матчи
В субботу, 4 февраля, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоятся четыре матча.
«Блуа» примет «Метрополитан» Виктора Вембаньямы, «Бурк» сыграет с «Лиможем».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 февраля, 17.15, «Salle de la Meilleraie»
- Дата проведения
- 4 февраля, 17.15, «Le Jeu de Paume»
- Дата проведения
- 4 февраля, 22.00, «Ekinox»
- Дата проведения
- 4 февраля, 22.00, «Palais des Sports»
Положение команд: Монако – 16-3, Метрополитан – 14-5, Шоле – 13-6, Дижон – 13-6, Ле-Ман – 11-8, Роанн – 11-9, Бурк – 10-9, Виллербан – 10-9, Лимож – 10-9, Страсбур – 10-10, Гравлин-Дюнкерк – 9-11, Париж – 8-11, Ле-Портель – 8-12, Нантер – 7-13, Нанси – 7-13, По-Ортез – 6-13, Блуа – 6-13, Фос Прованс – 5-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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