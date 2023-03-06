Георгий Жбанов: «УНИКС мог бы сейчас успешно играть в Евролиге»

Форвард «УНИКСа» считает, что его команда могла бы выйти в плей-офф .

«Да, конечно. Думаю, мы могли быть в восьмерке сильнейших. Что мы и показали в недавней победной домашней игре с ЦСКА. Ведь армейцы могли бы сейчас хорошо играть в Евролиге? Мы всегда боремся с ними, и ни у них, ни у нас никогда не бывает легкой прогулки. Все игры интересные, так что , ЦСКА и «Зенит» нынешними составами вполне могут и сейчас успешно играть в Евролиге. Почему нет?

Лично я пока в Евролиге не играл, но это правда, практики игр с лучшими европейскими клубами не хватает. Это разные стили игры. Масса знаменитых, легендарных игроков там играет. В матчах с ними набираешься больше опыта. Да и просто выездов в Европу не хватает, чтобы просто посмотреть мир, гулять по улицам европейских городов с командой. Лично я хотел бы попробовать свои силы, но реальность такова, что пока все так», – цитирует Георгия «ТИ-Спорт».