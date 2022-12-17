Георгий Жбанов: «Нижний» славится жесткой игрой и всегда борется до конца»
Защитник УНИКСа Георгий Жбанов высказался на тему предстоящего матча Лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода».
«В воскресенье нам предстоит последний домашний матч в уходящем году против «Нижнего Новгорода». Наши соперники очень дисциплинированно действуют в нападении и агрессивны в защите, славятся своей жесткой игрой и всегда борются до конца.
С нетерпением жду этой встречи, поскольку меня связывают теплые отношения с игроками и тренерским штабом поволжской команды. Но на площадке я приложу все усилия для победы УНИКСа. Уверен, болельщики горячо поддержат нас на трибунах «Баскет-холла», – заявил Жбанов.
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