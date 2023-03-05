Леброну Джеймсу приснился сон – клатч против Майкла Джордана в матче NCAA

Лидер « » рассказал о необычном сновидении, которое он увидел.

«Только что проснулся – мне приснился сон, в котором мы с ЭмДжеем перестреливались туда и обратно на матче мужского национального чемпионата между Северной Каролиной и Дьюком! Отличная атмосфера и ЭПИЧНАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ИГРА!

Это была равная игра – 94:94, 5 секунд до конца и Северная Каролина с мячом. Моя задница проснулась, чтобы сходить в туалет прямо перед тем, как увидеть окончание игры. 🤦🏾‍♂️. Такое случается постоянно. Никогда не дохожу до конца. В любом случае, ощущения были реальными. Лол. Всем доброе утро 😁», – написал Джеймс.

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