Леброну Джеймсу приснился сон – клатч против Майкла Джордана в матче NCAA

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Лейкерс НБА университет Северная Каролина университет Дьюк Баскетбол

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о необычном сновидении, которое он увидел.

«Только что проснулся – мне приснился сон, в котором мы с ЭмДжеем перестреливались туда и обратно на матче мужского национального чемпионата между Северной Каролиной и Дьюком! Отличная атмосфера и ЭПИЧНАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ИГРА!

Это была равная игра – 94:94, 5 секунд до конца и Северная Каролина с мячом. Моя задница проснулась, чтобы сходить в туалет прямо перед тем, как увидеть окончание игры. 🤦🏾‍♂️. Такое случается постоянно. Никогда не дохожу до конца. В любом случае, ощущения были реальными. Лол. Всем доброе утро 😁», – написал Джеймс.

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10 комментариев

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DaniRMadrid
Новость как будто из моего сна
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Лютик
Следующая новость - Майкл Джордан: «Мне этот сон тоже снился, я там забил под сирену».
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Sweetener
Пол Пирс недавно признал ЛеБрона величайшим в истории. Джеймс отдал дань
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Xell
И на последней секунде Майкл звбивает с отклонением))
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Nbafan
Просрал игру значит 😁
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banderos
Лебронтий не учился в ентих ваших университентах. Но зато Кшишевски и правильный вуз ему сразу приснились, когда потребовалась помощь против Джордана. Интересно, кто там у него в Дьюке был в напарниках в тот момент.
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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Я когда вина напьюсь и не такое приснится))
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Дмитрий Кутузов
Моя задница проснулась, чтобы сходить в туалет прямо перед тем, как увидеть окончание игры. 🤦🏾‍♂️. Такое случается постоянно.

Обосрался...
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Kemal Gul
Ответ Fooler
Мне тоже приснился сон. Жду новость про это.
Выиграй 4 титула, поставь рекорд по очкам. Тогда может напишут
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Fooler
Мне тоже приснился сон. Жду новость про это.
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