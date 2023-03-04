Крис Данн подпишет еще одно 10-дневное соглашение с «Ютой»

Разыгрывающий Крис Данн (28 лет, 191 см) получит еще один шанс, пишет инсайдер НБА Марк Стейн.

Ранее Крис Данн и Фрэнк Джексон (24 года, 191) присоединились к «Юте» на краткосрочных контрактах, Данн останется в команде еще на 10 дней.

5-й пик драфта НБА 2016-го года набирает 12,5 очка, 4,5 передачи и 3,8 подбора в четырех матчах сезона при 53% реализации с игры.

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