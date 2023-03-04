Брэндону Кларку диагностировали разрыв ахиллова сухожилия
Форвард «Мемфиса» Брэндон Кларк вынужден закончить сезон из-за травмы ахиллова сухожилия, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Бигмен «Мемфиса» Брэндон Кларк во время матча с «Денвером» (97:113) получил травму левой ноги в бесконтактной ситуации.
Кларк рухнул на паркет, когда возвращался в защиту под занавес стартовой четверти.
Баскетболист был вынужден досрочно завершить игру. В нынешнем сезоне форвард набирал 10,0 очка и 5,5 подбора при 66% реализации с игры.
В прошлом году Адамса в серии 1 раунда с волками посадили на дальний конец скамьи после первого же матча. Кларк в 6 матчах серии дал 16,5 ppg + 9 подборов