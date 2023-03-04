Брэндону Кларку диагностировали разрыв ахиллова сухожилия

Теги происшествия Мемфис НБА видео Брэндон Кларк Баскетбол

Форвард «Мемфиса» Брэндон Кларк вынужден закончить сезон из-за травмы ахиллова сухожилия, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Бигмен «Мемфиса» Брэндон Кларк во время матча с «Денвером» (97:113) получил травму левой ноги в бесконтактной ситуации.

Кларк рухнул на паркет, когда возвращался в защиту под занавес стартовой четверти.

Баскетболист был вынужден досрочно завершить игру. В нынешнем сезоне форвард набирал 10,0 очка и 5,5 подбора при 66% реализации с игры.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cash_flow
Ответ Суперпупс
с чего бы досвидос. По трейдам ясно что цель у них максимум финал конфы. У Кларка импакт был небольшой, сильного влияния на результат не окажет. Это не Адамс, например.
Неправда, дабл диджитс в среднем со скамьи это в любом случае уже весомый импакт. Кларк хорош и это большая потеря.

В прошлом году Адамса в серии 1 раунда с волками посадили на дальний конец скамьи после первого же матча. Кларк в 6 матчах серии дал 16,5 ppg + 9 подборов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Суперпупс
Ответ 711M
мемфис досвидос, к сожалению
с чего бы досвидос. По трейдам ясно что цель у них максимум финал конфы. У Кларка импакт был небольшой, сильного влияния на результат не окажет. Это не Адамс, например.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander92
Очень жаль... Здоровья парню.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
711M
мемфис досвидос, к сожалению
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Drinkinss
Самое стремное в таких травмах - что вот бежишь бежишь, и просто ни с того ни с сего становишься инвалидом на пол года. Жалко парня.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий