Брэндону Кларку диагностировали разрыв ахиллова сухожилия

Форвард « » вынужден закончить сезон из-за травмы ахиллова сухожилия, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Бигмен «Мемфиса» Брэндон Кларк во время матча с «Денвером» (97:113) получил травму левой ноги в бесконтактной ситуации.

Кларк рухнул на паркет, когда возвращался в защиту под занавес стартовой четверти.

Баскетболист был вынужден досрочно завершить игру. В нынешнем сезоне форвард набирал 10,0 очка и 5,5 подбора при 66% реализации с игры.