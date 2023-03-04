Брэндон Кларк получил травму ноги в бесконтактной ситуации

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Бигмен «Мемфиса» Брэндон Кларк во время матча с «Денвером» (97:113) получил травму левой ноги в бесконтактной ситуации.

Кларк рухнул на паркет, когда возвращался в защиту под занавес стартовой четверти.

Баскетболист вынужден был досрочно завершить игру.

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