Венесуэльский клуб хочет подписать Дуайта Ховарда в следующем сезоне

Теги возможные переходы Дуайт Ховард НБА Баскетбол

Венесуэльский клуб «Гуарос де Лара» намерен подписать контракт с бывшим центровым НБА Дуайтом Ховардом на следующий сезон.

Чемпион НБА 2020 года составе «Лейкерс» выступает в тайваньской лиге T1 за «Таоюаньских Леопардов». На днях он был признан MVP Матча всех звезд, набрав 37 очков, 13 подборов, 8 передач и 2 перехвата.

Показатели Ховарда в тайваньской лиге – 25,6 очка, 14,4 подбора и 6,0 передачи в среднем за встречу.

Ранее за «Гуарос де Лара» уже выступали бывшие игроки НБА Нэйт Робинсон, Смуш Паркер и Дэмиен Уилкинс. Новый сезон лиги должен начаться в июле.

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1 комментарий

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Mit_Sam
Скоро акция в Пятёрочке будет - покупаешь два сока Добрый, получаешь Дуайта Ховарда
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