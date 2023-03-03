«Милуоки» заключил второй 10-дневный контракт с Майерсом Ленардом

« » подписал второй 10-дневный контракт с центровым (30 лет, 213 см).

Ленард уже провел за «Бакс» 4 матча, набирая 2,8 очка и 2,0 подбора за 7 минут в среднем за игру.

Ленард вернулся в НБА после антисемитского скандала, который случился в марте 2021 года.

Ленард, выступавший в 2021-м за «Майами», был оштрафован на 50 тысяч долларов и отстранен на неделю за антисемитские комментарии. Во время стрима видеоигры центровой употребил слово «kike» – уничижительное, сленговое обозначение людей еврейской национальности.

К концу марта баскетболист потерял место в . Сначала «Хит» обменяли Ленарда, выбывшего из строя до конца сезона из-за травмы плеча, в «Оклахома-Сити», а уже через несколько дней новый клуб отчислил бигмена.

Дедлайн на обмены давно прошел, но баскетболисты все еще меняют клубы. Выкупы – последняя надежда претендентов на титул