Майерс Ленард: «Постараюсь скопировать игру Брука Лопеса»
Центровой Майерс Ленард рассказал, как он видит свою роль в «Милуоки».
«Прежде всего, я благодарен за то, что они уже пару лет следят за мной.
Все, что вам нужно сделать, это посмотреть, как играет Брук Лопес. Если мне удастся скопировать его и воспроизвести, это поможет.
Я постараюсь впитать все, что смогу. Я умею бросать по кольцу. Мне кажется, я очень хорошо взаимодействую в обороне. Я стараюсь разыгрывать в нападении», – сказал Ленард.
Сегодня «Бакс» объявили о заключении 10-дневного контракта с Ленардом, который не играл с марта 2021 года из-за антисемитского скандала.
Игрок НБА допустил антисемитское оскорбление во время стрима. Спонсоры уже от него отказались, будущее в лиге – под вопросом
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