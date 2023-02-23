Майерс Ленард: «Постараюсь скопировать игру Брука Лопеса»

Теги Милуоки НБА Брук Лопес Майерс Ленард Баскетбол

Центровой Майерс Ленард рассказал, как он видит свою роль в «Милуоки».

«Прежде всего, я благодарен за то, что они уже пару лет следят за мной.

Все, что вам нужно сделать, это посмотреть, как играет Брук Лопес. Если мне удастся скопировать его и воспроизвести, это поможет.

Я постараюсь впитать все, что смогу. Я умею бросать по кольцу. Мне кажется, я очень хорошо взаимодействую в обороне. Я стараюсь разыгрывать в нападении», – сказал Ленард.

Сегодня «Бакс» объявили о заключении 10-дневного контракта с Ленардом, который не играл с марта 2021 года из-за антисемитского скандала.

Игрок НБА допустил антисемитское оскорбление во время стрима. Спонсоры уже от него отказались, будущее в лиге – под вопросом

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1 комментарий

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arizonatearsarizonatears
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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