Майерс Ленард: «Постараюсь скопировать игру Брука Лопеса»

Центровой Майерс Ленард рассказал, как он видит свою роль в « ».

«Прежде всего, я благодарен за то, что они уже пару лет следят за мной.

Все, что вам нужно сделать, это посмотреть, как играет . Если мне удастся скопировать его и воспроизвести, это поможет.

Я постараюсь впитать все, что смогу. Я умею бросать по кольцу. Мне кажется, я очень хорошо взаимодействую в обороне. Я стараюсь разыгрывать в нападении», – сказал Ленард.

Сегодня «Бакс» объявили о заключении 10-дневного контракта с Ленардом, который не играл с марта 2021 года из-за антисемитского скандала.

Игрок НБА допустил антисемитское оскорбление во время стрима. Спонсоры уже от него отказались, будущее в лиге – под вопросом