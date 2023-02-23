«Милуоки» объявил о заключении 10-дневного контракта с Майерсом Ленардом
«Милуоки» на официальном сайте объявил о заключении 10-дневного контракта с центровым Майерсом Ленардом (30 лет, 213 см) .
Ленард возвращается в НБА после антисемитского скандала, который случился в марте 2021 года.
Ленард, выступавший в 2021-м за «Майами», был оштрафован на 50 тысяч долларов и отстранен на неделю за антисемитские комментарии. Во время стрима видеоигры центровой употребил слово «kike» – уничижительное, сленговое обозначение людей еврейской национальности.
К концу марта баскетболист потерял место в НБА. Сначала «Хит» обменяли Ленарда, выбывшего из строя до конца сезона из-за травмы плеча, в «Оклахома-Сити», а уже через несколько дней новый клуб отчислил бигмена.
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Не верю, что после 10 дней он продлится до конца сезона.