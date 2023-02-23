«Милуоки» объявил о заключении 10-дневного контракта с Майерсом Ленардом

Теги переходы Милуоки НБА Майерс Ленард Баскетбол

«Милуоки» на официальном сайте объявил о заключении 10-дневного контракта с центровым Майерсом Ленардом (30 лет, 213 см) .

Ленард возвращается в НБА после антисемитского скандала, который случился в марте 2021 года.

Ленард, выступавший в 2021-м за «Майами», был оштрафован на 50 тысяч долларов и отстранен на неделю за антисемитские комментарии. Во время стрима видеоигры центровой употребил слово «kike» – уничижительное, сленговое обозначение людей еврейской национальности.

К концу марта баскетболист потерял место в НБА. Сначала «Хит» обменяли Ленарда, выбывшего из строя до конца сезона из-за травмы плеча, в «Оклахома-Сити», а уже через несколько дней новый клуб отчислил бигмена.

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4 комментария

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Брэд Либил
Нормально. У Бухенвальда может и заиграет.
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Marduhai
Ответ Райли Карри
Ленарда выкинули не за отказ от вставания на одно колено и удивительное сочетание длинного языка с коротким умом. Главная причина, Майерс Ленард - дерево подверженное травмам. Не верю, что после 10 дней он продлится до конца сезона.
Причем здесь игра Майерса или его травмы... Делаешь вид, что не заметил инфы, прошедшей по всем СМИ ? Его выкинули за одно слово, носящее антисемитский характер и парень был лишен права на свой профессиональный труд. Ну, а глупость это потому что такое несоразмерное преследование как раз и множит ряды антисемитов.
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Райли Карри
Ответ Marduhai
Украли у парня два года, подняв никому ненужную истерию...Милуоки - молодцы.
Ленарда выкинули не за отказ от вставания на одно колено и удивительное сочетание длинного языка с коротким умом. Главная причина, Майерс Ленард - дерево подверженное травмам.
Не верю, что после 10 дней он продлится до конца сезона.
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Marduhai
Украли у парня два года, подняв никому ненужную истерию...Милуоки - молодцы.
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