Свободный агент (30 лет, 213 см) возвращается в НБА после антисемитского скандала, который случился в марте 2021 года.

Центровой договорился о подписании 10-дневного контракта с « ».

«Бакс» следили за Ленардом более года, в январе клуб просмотрел «большого». «Милуоки» воспользовался тем, что в составе имеется одно свободное место.

Ленард, выступавший в 2021-м за «Майами», был оштрафован на 50 тысяч долларов и отстранен на неделю за антисемитские комментарии. Во время стрима видеоигры центровой употребил слово «kike» – уничижительное, сленговое обозначение людей еврейской национальности.

К концу марта баскетболист потерял место в . Сначала «Хит» обменяли Ленарда, выбывшего из строя до конца сезона из-за травмы плеча, в «Оклахома-Сити», а уже через несколько дней новый клуб отчислил бигмена.

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