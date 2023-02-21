Майерс Ленард возвращается в НБА после антисемитского скандала. Центровой подпишет 10-дневный контракт с «Милуоки»

Теги переходы Милуоки НБА Майерс Ленард Баскетбол

Свободный агент Майерс Ленард (30 лет, 213 см) возвращается в НБА после антисемитского скандала, который случился в марте 2021 года.

Центровой договорился о подписании 10-дневного контракта с «Милуоки».

«Бакс» следили за Ленардом более года, в январе клуб просмотрел «большого». «Милуоки» воспользовался тем, что в составе имеется одно свободное место.

Ленард, выступавший в 2021-м за «Майами», был оштрафован на 50 тысяч долларов и отстранен на неделю за антисемитские комментарии. Во время стрима видеоигры центровой употребил слово «kike» – уничижительное, сленговое обозначение людей еврейской национальности.

К концу марта баскетболист потерял место в НБА. Сначала «Хит» обменяли Ленарда, выбывшего из строя до конца сезона из-за травмы плеча, в «Оклахома-Сити», а уже через несколько дней новый клуб отчислил бигмена.

20 лет назад Джордан сыграл в своем последнем Матче звезд. У него украли победное попадание на последних секундах

Маккланг крутой, но его участие это не правильно

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
agro217
Странно что не в Даллас к Кайри...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Пузанков
Иногда они возвращаются. Кто следующий? Кантер? Казинс? Ховард???
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cash_flow
Хорошая новость. Можно под такое дело как раз победную трёху Майами положить в ближайшей игре
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nbafan
Возвращение легенды))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivan85
надеюсь у него получится задержаться
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий