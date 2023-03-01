Экс-игрок НБА Том Толберт: «Если бы игроки не получали такие деньги, это делали бы владельцы»

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Бывший форвард НБА (1988-1995) Том Толберт считает, что зарплаты игроков являются справедливыми.

«Я рад, что они столько получают! Если бы они не зарабатывали такие деньги, это делали бы владельцы. Я всегда говорю об этом другим людям. Они злятся на игроков, а я такой: «Вы бы предпочли, чтобы владельцы зарабатывали больше денег? Если нет, тогда пусть игроки получают столько, сколько могут».

Эти ребята заслужили это. Они абсолютно точно заслужили это. Иногда кто-нибудь подходит ко мне и говорит: «Представляешь, сколько ты мог бы заработать, играя в нынешнее время?» Я такой: «Да, но игроки из 60-х говорили про нас то же самое».

Думаю, есть один момент, с которым я не согласен. Мне бы хотелось, чтобы средний класс получал чуть больший процент. Но я понимаю: это лига, управляемая суперзвездами, и так было всегда», – заявил Толберт.

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