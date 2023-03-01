«Сиксерс»-1982 Джулиуса Ирвинга обыграли бы «Уорриорз»-2022, по мнению экс-игроков НБА

Теги Голден Стэйт Филадельфия Бобби Джонс Морис Чикс НБА Джулиус Ирвинг Мозес Мэлоун Баскетбол

Портал The Athletic провел ежегодный опрос, в котором принял участие 101 бывший игрок НБА.

В одном из пунктов экс-баскетболисты проголосовали за победителя гипотетической серии плей-офф между действующим чемпионом НБА «Голден Стэйт» и одним из обладателей титула в прошлом.

Соперником была названа «Филадельфия», которая стала чемпионом НБА-1983. Тогда за команду выступали Джулиус Ирвинг, Мозес Мэлоун, Морис Чикс и Бобби Джонс. При этом предлагалось использовать правила игры 2003 года (средний между 1983-м и 2022-м).

Большинство опрошенных экс-игроков НБА проголосовали за «Сиксерс» – 74,4%. По их мнению, наиболее вероятным сценарием была бы победа команды 1983 года в шести матчах (33,3%).

Привычка отворачиваться от кольца, не дожидаясь попадания – символ династии «Уорриорс»

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8 комментариев

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Александр Спирин
Ответ EDG fan
звезды прошлого с языком на плече ходили бы после первой четверти
Темп игры 1983 года 103 владения, сейчас 100.
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speeditw
Ответ ZamoRano
Да, представь себе, там было ММА, достаточно вспомнить потасовку артеста и биг Бена, ты можешь представить подобное в современной НБА? ЗЫ - дети футбол больше твоей жизни смотрят))
Да неужели! Чтобы знать, что творится в НБА, наверное нужно не ногомяч смотреть и хайлайтики с матчей НБА, а именно матчи. Тогда бы ты знал, что в этом сезоне уже была потасовка... ЗЫ - и как там ногомяч в 80-х был, тоже всех убивали?
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ZamoRano
Ответ speeditw
Ох, да. Как же выживали интересно игроки в то время))) Там ведь ММА было на баскетбольной площадке. Всех ломали. Вы такие наивные дети, боже мой...
Да, представь себе, там было ММА, достаточно вспомнить потасовку артеста и биг Бена, ты можешь представить подобное в современной НБА? ЗЫ - дети футбол больше твоей жизни смотрят))
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speeditw
Ответ ZamoRano
Ахахахахаха, что? В 2003 году костоломы вроде Боуэна твоего карри быстро бы утихомирили, сейчас НБА ламповая лига друзей, даже тафгаев нормальных не осталось, времена Чарльзов оакли в прошлом...
Ох, да. Как же выживали интересно игроки в то время))) Там ведь ММА было на баскетбольной площадке. Всех ломали. Вы такие наивные дети, боже мой...
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ZamoRano
Ответ speeditw
Лол, что ты несёшь... Ты вообще смотрел прошлый финал? Карри там чуть ли не убивали, в спину толкали при бросках и судейский свисток молчал. Морально только тебя можно потрепать...
Ахахахахаха, что? В 2003 году костоломы вроде Боуэна твоего карри быстро бы утихомирили, сейчас НБА ламповая лига друзей, даже тафгаев нормальных не осталось, времена Чарльзов оакли в прошлом...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
EDG fan
звезды прошлого с языком на плече ходили бы после первой четверти
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speeditw
Ответ Daniel Fox
На самом деле если брать правила 2к3 года , то там бы ментально их потрепали , вспомнить только плейофф Бостона с Бруклином , где против КД Грант и ко играли очень физически (хотя по меркам 2к3 не особо) , он шагу ступить не мог и провалил серию . Здесь же где гсв в проходе могут спокойно уйти на больничный все достаточно грустно. Стеф, Лиллард , Харден , почему они успешно реализуют трехочковые в этой эре , потому что сфолить на выполнении броска очень просто
Лол, что ты несёшь... Ты вообще смотрел прошлый финал? Карри там чуть ли не убивали, в спину толкали при бросках и судейский свисток молчал. Морально только тебя можно потрепать...
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+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Daniel Fox
На самом деле если брать правила 2к3 года , то там бы ментально их потрепали , вспомнить только плейофф Бостона с Бруклином , где против КД Грант и ко играли очень физически (хотя по меркам 2к3 не особо) , он шагу ступить не мог и провалил серию . Здесь же где гсв в проходе могут спокойно уйти на больничный все достаточно грустно. Стеф, Лиллард , Харден , почему они успешно реализуют трехочковые в этой эре , потому что сфолить на выполнении броска очень просто
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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