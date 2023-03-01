«Сиксерс»-1982 Джулиуса Ирвинга обыграли бы «Уорриорз»-2022, по мнению экс-игроков НБА

Портал The Athletic провел ежегодный опрос, в котором принял участие 101 бывший игрок НБА.

В одном из пунктов экс-баскетболисты проголосовали за победителя гипотетической серии плей-офф между действующим чемпионом НБА « » и одним из обладателей титула в прошлом.

Соперником была названа « », которая стала чемпионом НБА-1983. Тогда за команду выступали , , Морис Чикс и . При этом предлагалось использовать правила игры 2003 года (средний между 1983-м и 2022-м).

Большинство опрошенных экс-игроков НБА проголосовали за «Сиксерс» – 74,4%. По их мнению, наиболее вероятным сценарием была бы победа команды 1983 года в шести матчах (33,3%).

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