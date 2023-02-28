Сербия отобралась на ЧМ-2023

Сборная Сербии квалифицировалась на чемпионат мира-2023 по итогам третьего отборочного раунда.

В решающем матче команда обыграла сборную Великобритании (101:83) и с результатом 6-4 заняла второе место в группе I.

Таким образом, Сербия выступит на ЧМ-2023, который пройдет с 25 августа по 10 сентября. Турнир будут принимать Филиппины, Япония и Индонезия.

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