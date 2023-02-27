«Оклахома» подпишет Линди Уотерса на 2 года и 3,8 млн долларов

Атакующий защитник «Оклахомы» Линди Уотерс (25 лет, 198), выступающий на условиях двустороннего соглашения, подпишет полноценный контракт с клубом.

Как сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания, стороны договорились о сделке на два года, за которые игрок заработает 3,8 миллиона долларов. На сезон-2023/24 предусмотрена опция команды.

Уотерс проводит второй сезон за «Тандер». На его счету 50 матчей за клуб, в которых он набирал в среднем 6,2 очка при реализации 36,5% бросков из-за дуги.

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