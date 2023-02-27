Энтони Дэвис: «Вандербилт задал тон своей игрой в защите против Дончича»

Теги Даллас Лейкерс НБА Энтони Дэвис Лука Дончич Джарред Вандербилт Баскетбол

Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис похвалил нового партнера по команде Джарреда Вандербилта за игру против звезды «Далласа» Луки Дончича.

«При «-14» после первой половины он вышел и задал тон своей защитой против Луки. Сделал несколько перехватов, заставил Луку совершать сложные броски, подбирал мяч на обоих щитах. Это заставило команду сосредоточиться на защите.

Его ценность для нашей команды невероятна. Сложно выразить словами, какую пользу он нам приносит», – сказал Дэвис.

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5 комментариев

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xamer 9
Ответ Gaval
а что терь с ипонсем делать, сасем затух парниша.
Жесть, зачем так сложно пишите)
Вандербилт- игрок первого юнита. Хачимура- второго. На второй юнит он и приобретался. Так что ещё десяток игр сыграются и все будет нормально
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RAMIK
Получал удовольствие от его игры сегодня.
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Gaval
а что терь с ипонсем делать, сасем затух парниша.
0
0
0
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Givi Shotadze
Девису зачёт. Телегу то тянул он с Леброном, а кахунасами звенел Вандербилт.
От такого Лал уже нет зуда раздражения, только нервы остались )))))
+3
0
+3
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Xell
А взяли за скинутый контракт Уэстбрука))
+3
0
+3
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