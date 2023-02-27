Энтони Дэвис: «Вандербилт задал тон своей игрой в защите против Дончича»
Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис похвалил нового партнера по команде Джарреда Вандербилта за игру против звезды «Далласа» Луки Дончича.
«При «-14» после первой половины он вышел и задал тон своей защитой против Луки. Сделал несколько перехватов, заставил Луку совершать сложные броски, подбирал мяч на обоих щитах. Это заставило команду сосредоточиться на защите.
Его ценность для нашей команды невероятна. Сложно выразить словами, какую пользу он нам приносит», – сказал Дэвис.
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Вандербилт- игрок первого юнита. Хачимура- второго. На второй юнит он и приобретался. Так что ещё десяток игр сыграются и все будет нормально
От такого Лал уже нет зуда раздражения, только нервы остались )))))