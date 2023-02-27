Энтони Дэвис: «Вандербилт задал тон своей игрой в защите против Дончича»

Центровой « » похвалил нового партнера по команде за игру против звезды « » .

«При «-14» после первой половины он вышел и задал тон своей защитой против Луки. Сделал несколько перехватов, заставил Луку совершать сложные броски, подбирал мяч на обоих щитах. Это заставило команду сосредоточиться на защите.

Его ценность для нашей команды невероятна. Сложно выразить словами, какую пользу он нам приносит», – сказал Дэвис.

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