Дарвин Хэм после победы над «Далласом»: «Никогда нельзя отчаиваться»
Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм после победы над «Далласом» (111:108) произнес в раздевалке эмоциональную речь.
«Это называется ростом. Мы проигрывали 27 очков, но продолжали давить, атака за атакой. Нельзя отчаиваться, нужно усерднее бороться.
Вот в чем урок этого матча, никогда нельзя отчаиваться. Просто борись усерднее, это прекрасно. Залечите травмы, отдохните, у нас еще много работы», – сказал Хэм.
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