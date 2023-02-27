Дарвин Хэм после победы над «Далласом»: «Никогда нельзя отчаиваться»

Главный тренер « » после победы над « » (111:108) произнес в раздевалке эмоциональную речь.

«Это называется ростом. Мы проигрывали 27 очков, но продолжали давить, атака за атакой. Нельзя отчаиваться, нужно усерднее бороться.

Вот в чем урок этого матча, никогда нельзя отчаиваться. Просто борись усерднее, это прекрасно. Залечите травмы, отдохните, у нас еще много работы», – сказал Хэм.

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