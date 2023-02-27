Дарвин Хэм после победы над «Далласом»: «Никогда нельзя отчаиваться»

Теги Даллас Лейкерс НБА Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм после победы над «Далласом» (111:108) произнес в раздевалке эмоциональную речь.

«Это называется ростом. Мы проигрывали 27 очков, но продолжали давить, атака за атакой. Нельзя отчаиваться, нужно усерднее бороться.

Вот в чем урок этого матча, никогда нельзя отчаиваться. Просто борись усерднее, это прекрасно. Залечите травмы, отдохните, у нас еще много работы», – сказал Хэм.

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2 комментария

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Xell
Ответ Frost Knight
Перевод топовый, в стиле моноголосых переводов боевиков в 90-е
Картавым голосом—Ты должен никогда нэ отчаиваться, ибо твой путь делает тэбя сильнее и тэм кто ты есть))
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Frost Knight
Перевод топовый, в стиле моноголосых переводов боевиков в 90-е
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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