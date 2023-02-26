«Орландо» подписал Майкла Картер-Уильямса на 2 года

Разыгрывающий Майкл Картер-Уильямс (31 год, 196 см) вернулся в « », за который он выступал с 2019 по 2022 год.

По информации инсайдера НБА Шэмса Чарании, стороны заключили двухлетний контракт с опцией команды на сезон-2023/24.

Картер-Уильямс пропустил больше года из-за травмы голеностопа. На его счету 391 матч в регулярном чемпионате НБА со средними показателями 10,3 очка, 4,4 подбора, 4,4 передачи и 1,3 перехвата.

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