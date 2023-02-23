Дарвин Хэм: «Будем использовать ту же стартовую пятерку, которая была перед Матчем всех звезд»
Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм заявил, что планирует использовать ту же стартовую пятерку, которая была перед перерывом на Матч всех звезд: Д’Анджело Расселл, Малик Бизли, Леброн Джеймс, Джарред Вандербилт и Энтони Дэвис.
«Не будем сходить с ума. Мы уже перепробовали множество составов и ротаций, поэтому остановимся на том варианте, который был у нас в последнем матче перед перерывом», – сказал Хэм.
Какие рекорды Леброн будет бить дальше? Следующие мишени – Джордан, Мэджик и Шак
Хэм с своим штабом сам как нибудь разберётся)