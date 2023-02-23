Дарвин Хэм: «Будем использовать ту же стартовую пятерку, которая была перед Матчем всех звезд»

Главный тренер « » заявил, что планирует использовать ту же стартовую пятерку, которая была перед перерывом на Матч всех звезд: Д’Анджело Расселл, Малик Бизли, Леброн Джеймс, Джарред Вандербилт и Энтони Дэвис.

«Не будем сходить с ума. Мы уже перепробовали множество составов и ротаций, поэтому остановимся на том варианте, который был у нас в последнем матче перед перерывом», – сказал Хэм.

Какие рекорды Леброн будет бить дальше? Следующие мишени – Джордан, Мэджик и Шак