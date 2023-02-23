Дарвин Хэм: «Будем использовать ту же стартовую пятерку, которая была перед Матчем всех звезд»

Теги Лейкерс НБА Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм заявил, что планирует использовать ту же стартовую пятерку, которая была перед перерывом на Матч всех звезд: Д’Анджело Расселл, Малик Бизли, Леброн Джеймс, Джарред Вандербилт и Энтони Дэвис.

«Не будем сходить с ума. Мы уже перепробовали множество составов и ротаций, поэтому остановимся на том варианте, который был у нас в последнем матче перед перерывом», – сказал Хэм.

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4 комментария

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xamer 9
Ответ жора кущ
То есть ЭйДи на 5-ке... мда... скорее, было бы разумно его на 4-ке использовать (во избежание травмоопасных столкновений с 5-ыми номерами соперника), а в старт выставить Мо Бамбу (как рим протектор - это имба!). Стартовая была бы: PG - ДиЛо, SG - Малик, SF - ЛБДжей, PF - ЭйДи, C - Бамба.
Жора, в нба2к такой состав выставляй)
Хэм с своим штабом сам как нибудь разберётся)
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жора кущ
То есть ЭйДи на 5-ке... мда... скорее, было бы разумно его на 4-ке использовать (во избежание травмоопасных столкновений с 5-ыми номерами соперника), а в старт выставить Мо Бамбу (как рим протектор - это имба!). Стартовая была бы: PG - ДиЛо, SG - Малик, SF - ЛБДжей, PF - ЭйДи, C - Бамба.
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lecter666_destiny
Кстати мне эта пятерка намного больше нравится, так как я искренне верю, что Шредер это вообще не стартер, а именно топ со скамейки. Он все свои лучшие сезоны играл со скамейки. Хачапури вообще ниочем, ну а Бизли пусть пошмаляет трехи, не будет попадать, заменят и все
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Hobotok
Дэвису получается повезло, что последний матч не пропустил. Так бы с лавки выходил.
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