Энтон Уотсон заключит двустороннее соглашение с «Нью-Йорком»

«Никс» подпишут Энтона Уотсона.

24-летний форвард (203 см) был недавно отчислен из «Бостона ».

Уотсон проводит первый сезон профессиональной карьеры, набирая 12 очков, 5,3 подбора и 2,1 передачи за 29,9 минуты в матчах G-лиги.

Баскетболист подпишет с «Никс» двусторонний контракт.