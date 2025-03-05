Энтон Уотсон заключит двустороннее соглашение с «Нью-Йорком»
«Никс» подпишут Энтона Уотсона.
24-летний форвард (203 см) был недавно отчислен из «Бостона».
Уотсон проводит первый сезон профессиональной карьеры, набирая 12 очков, 5,3 подбора и 2,1 передачи за 29,9 минуты в матчах G-лиги.
Баскетболист подпишет с «Никс» двусторонний контракт.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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