«Филадельфия» проявляет интерес к Уиллу Бартону

« » рассматривает вариант с подписанием свободного агента .

«Вашингтон» ранее завершил процедуру выкупа контракта атакующего защитника, затем он стал свободным агентом.

32-летний баскетболист также интересен « » и « ».

В нынешнем сезоне Бартон провел 40 матчей, набирая в среднем 7,7 очка, 2,8 подбора и 2,4 передачи при реализации 38% бросков из-за дуги.

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