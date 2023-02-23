«Филадельфия» проявляет интерес к Уиллу Бартону
«Филадельфия» рассматривает вариант с подписанием свободного агента Уилла Бартона.
«Вашингтон» ранее завершил процедуру выкупа контракта атакующего защитника, затем он стал свободным агентом.
32-летний баскетболист также интересен «Милуоки» и «Бруклину».
В нынешнем сезоне Бартон провел 40 матчей, набирая в среднем 7,7 очка, 2,8 подбора и 2,4 передачи при реализации 38% бросков из-за дуги.
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