«Филадельфия» проявляет интерес к Уиллу Бартону

Теги возможные переходы Милуоки Бруклин Филадельфия НБА Уилл Бартон Баскетбол

«Филадельфия» рассматривает вариант с подписанием свободного агента Уилла Бартона.

«Вашингтон» ранее завершил процедуру выкупа контракта атакующего защитника, затем он стал свободным агентом.

32-летний баскетболист также интересен «Милуоки» и «Бруклину».

В нынешнем сезоне Бартон провел 40 матчей, набирая в среднем 7,7 очка, 2,8 подбора и 2,4 передачи при реализации 38% бросков из-за дуги. 

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