Лонни Уокер: «Единственное, чего не умеет делать Леброн, это бросать штрафные»

Атакующий защитник « » заявил, что его звездный одноклубник является величайшим игроком в истории .

«С большим отрывом. Здесь особо не о чем размышлять. Мы обсуждали это с . Леброн практически идеален. Единственное, чего он не умеет делать, это бросать штрафные. Он безупречен, но Бог сказал: «Хорошо, есть одна вещь, которую я тебе не дам», – сказал Уокер.

Джеймс реализует 76,2% штрафных в этом сезоне. За карьеру он имеет показатель 73,3%.

«Империя леброносексуалов». В Америке полно журналистов, которые неприлично обожают Леброна Джеймса