Лонни Уокер: «Единственное, чего не умеет делать Леброн, это бросать штрафные»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Лонни Уокер Остин Ривз Баскетбол

Атакующий защитник «Лейкерс» Лонни Уокер заявил, что его звездный одноклубник Леброн Джеймс является величайшим игроком в истории НБА.

«С большим отрывом. Здесь особо не о чем размышлять. Мы обсуждали это с Остином Ривзом. Леброн практически идеален. Единственное, чего он не умеет делать, это бросать штрафные. Он безупречен, но Бог сказал: «Хорошо, есть одна вещь, которую я тебе не дам», – сказал Уокер.

Джеймс реализует 76,2% штрафных в этом сезоне. За карьеру он имеет показатель 73,3%.

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5 комментариев

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GerbertS
и собирать ростер. но упрямо пытается
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Tolball
А сказал бы единственная вещь"не умеет сдаваться" и был бы хороший шанс остаться на следующий сезон.
+2
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quznez
из 19-ти сезонов этот на 4-м месте по % реализации штрафа. при чём так хорошо он штраф не бил с 2012-года.
+5
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Олег Сорокин
А также трёшки кидать
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bunakin
Его за пятку держали просто
+3
0
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