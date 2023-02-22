Лонни Уокер: «Единственное, чего не умеет делать Леброн, это бросать штрафные»
Атакующий защитник «Лейкерс» Лонни Уокер заявил, что его звездный одноклубник Леброн Джеймс является величайшим игроком в истории НБА.
«С большим отрывом. Здесь особо не о чем размышлять. Мы обсуждали это с Остином Ривзом. Леброн практически идеален. Единственное, чего он не умеет делать, это бросать штрафные. Он безупречен, но Бог сказал: «Хорошо, есть одна вещь, которую я тебе не дам», – сказал Уокер.
Джеймс реализует 76,2% штрафных в этом сезоне. За карьеру он имеет показатель 73,3%.
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