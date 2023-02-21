«Уизардс» дадут Джордану Гудвину полноценное соглашение

Теги НБА Вашингтон Шэмс Чарания Джордан Гудвин Баскетбол

«Вашингтон» планирует преобразовать двусторонний контракт атакующего защитника Джордана Гудвина (24 года, 191 см) в полноценное соглашение. Об этом сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания.

В нынешнем сезоне Гудвин стал регулярно попадать в ротацию «Уизардс». Он провел 40 матчей, в среднем набирая 6,3 очка, 3,3 подбора, 2,5 передачи и 1 перехват.

Штрафные с закрытыми глазами – любимая фишка Джордана. Он прибегал к ним постоянно, а теперь звезды боятся даже пробовать такое

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий