«Уизардс» дадут Джордану Гудвину полноценное соглашение

« » планирует преобразовать двусторонний контракт атакующего защитника Джордана Гудвина (24 года, 191 см) в полноценное соглашение. Об этом сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания.

В нынешнем сезоне Гудвин стал регулярно попадать в ротацию «Уизардс». Он провел 40 матчей, в среднем набирая 6,3 очка, 3,3 подбора, 2,5 передачи и 1 перехват.

Штрафные с закрытыми глазами – любимая фишка Джордана. Он прибегал к ним постоянно, а теперь звезды боятся даже пробовать такое