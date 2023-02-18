Брайан Уиндхорст: «Энтони Дэвис на 100 процентов верен «Лейкерс»

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, форвард « » остается полностью верен лос-анджелесской команде и не намерен из нее уходить.

«Я допускаю, что там может быть что-то не так, но я не думаю, что Энтони Дэвис хочет покинуть «Лейкерс. Как я понимаю, он по-прежнему на 100 процентов верен команде», – сказал Уиндхорст.

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