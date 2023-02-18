Уокер Кесслер – об игре против Эмбиида: «Думаю, он набрал 60 очков, 14 подборов, 7 передач и 7 блок-шотов»

Теги Филадельфия НБА Юта Джоэл Эмбиид Уокер Кесслер Баскетбол

Новичок «Юты» Уокер Кесслер поделился впечатлениями о первой игре против звездного центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида.

«Думаю, он тогда набрал 60 очков, 14 подборов, 7 передач и 7 блок-шотов. Так что вам лучше знать. В первый раз, когда мы встретились на площадке, он обновил свой рекорд по очкам за игру.

Во второй раз мы играли в Юте, и я неплохо смотрелся против него, но он совершил победный бросок в проходе с одной ноги через меня. Тогда я понял, что это за игрок», – признался Кесслер.

13 ноября Эмбиид обновил личный рекорд по результативности в домашнем матче с «Ютой». Он набрал 59 очков, 11 подборов, 8 передач и 7 блок-шотов. 14 января центровой отметился победным броском в гостевой встрече с «Джаз».

🔥 59 очков, 26 – в 4-й четверти и почти квадрупл-дабл: Джоэл Эмбиид переписывает историю против первой команды Запада

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Daniel Fox
Верю в этого парня он способен на многое , если получится будет Гобер с броском , а это уже топ 3 центр лиги
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий