Уокер Кесслер – об игре против Эмбиида: «Думаю, он набрал 60 очков, 14 подборов, 7 передач и 7 блок-шотов»

Новичок «Юты» поделился впечатлениями о первой игре против звездного центрового «Филадельфии» .

«Думаю, он тогда набрал 60 очков, 14 подборов, 7 передач и 7 блок-шотов. Так что вам лучше знать. В первый раз, когда мы встретились на площадке, он обновил свой рекорд по очкам за игру.

Во второй раз мы играли в Юте, и я неплохо смотрелся против него, но он совершил победный бросок в проходе с одной ноги через меня. Тогда я понял, что это за игрок», – признался Кесслер.

13 ноября Эмбиид обновил личный рекорд по результативности в домашнем матче с «Ютой». Он набрал 59 очков, 11 подборов, 8 передач и 7 блок-шотов. 14 января центровой отметился победным броском в гостевой встрече с «Джаз».

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