«Кавс» – лидеры НБА по эффективности за последние 15 матчей. У «Блэйзерс» лучшая атака и худшая защита

Теги Бостон Кливленд Хьюстон Милуоки Портленд Сан-Антонио НБА фото Баскетбол

«Кливленд» оказался лучшей командой НБА по эффективности за последние 15 матчей. «Кавальерс» имеют показатели 38-23 и занимают четвертое место на Востоке.

Второе место в совокупном рейтинге занял «Милуоки», который завершил рассматриваемый отрезок сезона с результатом 14-1. Лидер чемпионата «Бостон» стал третьим.

Худшую эффективность показал «Сан-Антонио». Команда проиграла 14 матчей подряд. Также слабо выступил «Хьюстон», уступивший в 7 последних встречах.

Примечательно, что «Портленд» имеет лучший результат в атаке худшие показатели в обороне. «Блэйзерс» (28-30) идут на 12-м месте в Западной конференции.

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2 комментария

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Tim Timson
Ответ Nightyork97
Даже тут отличились, Чонси, продолжай строить этот чертов дифенс. Осталось совсем чуть-чуть, глядишь будем на 29 к концу регулярки.
Красота конечно)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nightyork97
Даже тут отличились, Чонси, продолжай строить этот чертов дифенс. Осталось совсем чуть-чуть, глядишь будем на 29 к концу регулярки.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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