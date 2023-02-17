«Кавс» – лидеры НБА по эффективности за последние 15 матчей. У «Блэйзерс» лучшая атака и худшая защита
«Кливленд» оказался лучшей командой НБА по эффективности за последние 15 матчей. «Кавальерс» имеют показатели 38-23 и занимают четвертое место на Востоке.
Второе место в совокупном рейтинге занял «Милуоки», который завершил рассматриваемый отрезок сезона с результатом 14-1. Лидер чемпионата «Бостон» стал третьим.
Худшую эффективность показал «Сан-Антонио». Команда проиграла 14 матчей подряд. Также слабо выступил «Хьюстон», уступивший в 7 последних встречах.
Примечательно, что «Портленд» имеет лучший результат в атаке худшие показатели в обороне. «Блэйзерс» (28-30) идут на 12-м месте в Западной конференции.
Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?
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