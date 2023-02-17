«Кавс» – лидеры НБА по эффективности за последние 15 матчей. У «Блэйзерс» лучшая атака и худшая защита

« » оказался лучшей командой по эффективности за последние 15 матчей. «Кавальерс» имеют показатели 38-23 и занимают четвертое место на Востоке.

Второе место в совокупном рейтинге занял «Милуоки», который завершил рассматриваемый отрезок сезона с результатом 14-1. Лидер чемпионата « » стал третьим.

Худшую эффективность показал « ». Команда проиграла 14 матчей подряд. Также слабо выступил « », уступивший в 7 последних встречах.

Примечательно, что «Портленд» имеет лучший результат в атаке худшие показатели в обороне. «Блэйзерс» (28-30) идут на 12-м месте в Западной конференции.

Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?