Центровой « » стал самым результативным игроком матча против « » (123:113).

Пелтль набрал 30 очков, 9 подборов и 6 блок-шотов при 15 из 17 с игры.

30 очков – лучший результат Якоба в составе «Рэпторс», куда он вернулся из «Сан-Антонио» перед дедлайном. В форме техасского клуба австриец набирал 31 очко.

«Якоб стал тем человеком, который решил исход матча», – констатировал главный тренер «Мэджик» Джамал Мозли.

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