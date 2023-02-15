«Сперс» подписали Чарльза Бэсси на 4 года и 10,2 млн долларов

Центровой « » Чарльз Бэсси (22 года, 208 см), выступающий на условиях двустороннего соглашения, подпишет долгосрочный контракт с командой.

Как сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания со ссылкой на агентов Бэсси, стороны договорились о сделке на 4 года с суммарной заработной платой 10,2 миллиона долларов, из которых 5,2 миллиона – гарантированы.

В нынешнем сезоне нигерийский баскетболист провел 25 матчей за «Сперс», набирая в среднем 4,7 очка и 5,3 подбора за 13,6 минуты на площадке.

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