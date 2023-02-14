Тайлер Хирро – первый участник конкурса трехочковых на Матче звезд НБА

Теги Майами НБА Матч всех звезд НБА Тайлер Хирро Баскетбол

Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирро принял приглашение стать участником конкурса трехочковых в рамках уик-энда всех звезд НБА.

Конкурс трехочковых состоится в субботу, 18 февраля, за день до Матча всех звезд. Полный список участников контеста НБА должна объявить в ближайшие дни.

В нынешнем сезоне Хирро реализует 36,9% трехочковых, совершая 8,1 попытки в среднем за матч. Он набирает 20,6 очка 5,7 подбора и 4,4 передачи.

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3 комментария

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Tim Timson
Ответ emptinesspetr
Тайлер решил под любым предлогом попасть на МВЗ. Справедливости ради, парень поставил себе грандиозные амбиции и стремится их реализовать. Не пускает пыль в глаза.
Шел бы на конкурс неумений. Там и Беверли и Адебайо родной были. Но где конкурс трешек и где Хирро?)).. Ватанабэ смешить только))
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emptinesspetr
Тайлер решил под любым предлогом попасть на МВЗ.

Справедливости ради, парень поставил себе грандиозные амбиции и стремится их реализовать. Не пускает пыль в глаза.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tim Timson
Как это первый? А Лиллард?)
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