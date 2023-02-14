Тайлер Хирро – первый участник конкурса трехочковых на Матче звезд НБА
Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирро принял приглашение стать участником конкурса трехочковых в рамках уик-энда всех звезд НБА.
Конкурс трехочковых состоится в субботу, 18 февраля, за день до Матча всех звезд. Полный список участников контеста НБА должна объявить в ближайшие дни.
В нынешнем сезоне Хирро реализует 36,9% трехочковых, совершая 8,1 попытки в среднем за матч. Он набирает 20,6 очка 5,7 подбора и 4,4 передачи.
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Справедливости ради, парень поставил себе грандиозные амбиции и стремится их реализовать. Не пускает пыль в глаза.