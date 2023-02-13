Джоэл Эмбиид: «Я пришел к выводу, что нельзя победить в одиночку»

Теги Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид заявил, что должен чаще отдавать передачи партнерам по команде, когда против него используют дабл-тим.

«Я могу бросать под двойной опекой, и могу иногда попасть. Но я пришел к выводу, что нельзя победить в одиночку.

Нужно доверять партнерам по команде, даже если они промахиваются. Нужно продолжать играть правильно. Вот как нужно играть в баскетбол. Я не выиграю, если буду жадничать и сам бросать через двойные и тройные опеки», – сказал Эмбиид.

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5 комментариев

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OperaSinger-SM
Ждем трипплы с 15 ассистами))
+1
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711M
будем снисходительны, эмбид недавно начал заниматься баскетом, скоро нагонит
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Вадим flanec
Эка невидаль. Давно это известно. Хорошо хоть Джоэл это осознал. Как говорится лучше поздно, чем никогда.
+3
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олси
удивительная проницательность
+11
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dev0
Молодец, развивается. Такими темпами Джоэл к 40 годам перестанет публично тиммейтов грязью поливать.
+14
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