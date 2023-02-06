«Торонто» обсуждал с несколькими клубами обмены Сиакама и Ануноби

Теги возможные переходы Торонто НБА Паскаль Сиакам О Джи Ануноби Баскетбол

«Торонто» может обменять кого-то из своих важных игроков перед дедлайном.

Как сообщает обозреватель The Ringer Кевин О’Коннор, «Рэпторс» обсуждали с несколькими клубами возможные обмены форвардов Паскаля Сиакама и О Джи Ануноби.

Средние показатели Сиакама – 24,7 очка, 7,9 подбора и 6,2 передачи за игру.

Ануноби в нынешнем сезоне НБА набирает 16,9 очка, 5,5 подбора и 2,0 передачи в среднем за матч.

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18 комментариев

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...Quo Vadis...
Ответ AnTikVar
Если шансы на Кайри были реалистичными "благодаря" необходимости от него избавляться обязательно и дружбой с ЛеБроном, то на Сиакама у ЛАЛ еще меньше вариантов. Те же Фила или Клипперс, даже возможно Никс имеют гораздо большие возможностей.
Да, Сиакама бы в Клипперс.

Но там взамен никто Торонто не устроит.) Если только третью команду искать (таких немного, если вообще есть).
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Кстати, из интересного. Если Торонто будут взрывать (пойдут обмены), то у них ещё Янг есть. В последних матчах его специально больше заигрывали. А он очень неплохой форвард, на скамейку.
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Lokomotiv__1992
Интересно что Торонто самая талантливая команда в Нба .. но почти всеми они торгуют, кроме Барнса.. и при этом идут с 30 поражениям в сезоне уже . Странная команда одним словом )
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...Quo Vadis...
Ответ AnTikVar
Если шансы на Кайри были реалистичными "благодаря" необходимости от него избавляться обязательно и дружбой с ЛеБроном, то на Сиакама у ЛАЛ еще меньше вариантов. Те же Фила или Клипперс, даже возможно Никс имеют гораздо большие возможностей.
Я больше про Аннуноби.)
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...Quo Vadis...
Ответ Bek_cp3
ну так-то ему 29, статка огонь, место в таблице ниже зоны плейин, сейчас цена максимальная на него, если собрались в перестройку, то нужна будет молодежь и пики. через несколько лет, когда молодежь подрастет, сиакам далек от прайма будет. так что если предложение будет с кучей пиков и молодежи, то можно и сиакама отдать
Тут ещё момент. Они, всё таки, с Барнсом на одной позиции играют.
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AnTikVar
Ответ ...Quo Vadis...
Интересно, Лейкерс реализуют "План Б"?)
Если шансы на Кайри были реалистичными "благодаря" необходимости от него избавляться обязательно и дружбой с ЛеБроном, то на Сиакама у ЛАЛ еще меньше вариантов. Те же Фила или Клипперс, даже возможно Никс имеют гораздо большие возможностей.
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...Quo Vadis...
Ответ Xell
Ни кого не возьмут. Это Пылинка.
Пелинка как раз очень компетентный менеджер.

Просто в Лиге есть реалии.
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Xell
Ответ ...Quo Vadis...
Интересно, Лейкерс реализуют "План Б"?)
Ни кого не возьмут. Это Пылинка.
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...Quo Vadis...
Ответ Tolball
Мне кажется,что Ануноби больше подойдет,так как может играть и на тройке и на четверке,да и поменьше активов придется выложить.А за Сиакама я бы на месте Майами и ЛАК боролся
Там О’Нил и Финни-Смит (теперь уже). Позиция закрыта, скорее всего.
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emptinesspetr
Кто-то из них точно окажется в Бруклине.
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...Quo Vadis...
Ответ AnTikVar
За Сиакама все будут бороться) я даже не знаю куда бы он смог не подойти. Вопрос просто у кого интереснее с активами будет.
Тут надо на Торонто смотреть.

Им нужен большой и глубина состава.
Барнс растущий. По идее, вокруг него и надо молодую команду строить.

Но Уджири дёшево его не отдаст.)

А если искать двустороннюю выгоду (компетентных больших не так много), то, имхо, самый лучший вариант на Макси с довесками, в Филадельфию.
Его там глупо зажимают на скамейке.
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Bek_cp3
Ответ Алексааандр
Я что-то пропустил, что тут делает Сиакам?
ну так-то ему 29, статка огонь, место в таблице ниже зоны плейин, сейчас цена максимальная на него, если собрались в перестройку, то нужна будет молодежь и пики. через несколько лет, когда молодежь подрастет, сиакам далек от прайма будет. так что если предложение будет с кучей пиков и молодежи, то можно и сиакама отдать
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...Quo Vadis...
Интересно, Лейкерс реализуют "План Б"?)
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...Quo Vadis...
Ответ gudi_goodies
45 игр, 25 очков, 8 подборов, 6 передач. В 90-е и 00-е с такой статой даже в мусорной команде можно было попасть в ALL NBA TEAM, не то что в all-star game.
И сейчас можно.

Что за глупый наброс?

Наверное, есть ещё что то важное, кроме статы??)

И особенно тогда было.
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Алексааандр
Я что-то пропустил, что тут делает Сиакам?
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AnTikVar
Ответ Tolball
Мне кажется,что Ануноби больше подойдет,так как может играть и на тройке и на четверке,да и поменьше активов придется выложить.А за Сиакама я бы на месте Майами и ЛАК боролся
За Сиакама все будут бороться) я даже не знаю куда бы он смог не подойти. Вопрос просто у кого интереснее с активами будет.
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Tolball
Ответ AnTikVar
Паскаль очень лакомый кусок. Интересно получится ли у Нетс выменять его к Кеше. Если получится, то мне кажется, Бруклин очень усилится расставшись с Кайри и получив Сиакама.
Мне кажется,что Ануноби больше подойдет,так как может играть и на тройке и на четверке,да и поменьше активов придется выложить.А за Сиакама я бы на месте Майами и ЛАК боролся
+3
0
+3
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gudi_goodies
45 игр, 25 очков, 8 подборов, 6 передач. В 90-е и 00-е с такой статой даже в мусорной команде можно было попасть в ALL NBA TEAM, не то что в all-star game.
+3
-1
+2
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AnTikVar
Паскаль очень лакомый кусок. Интересно получится ли у Нетс выменять его к Кеше. Если получится, то мне кажется, Бруклин очень усилится расставшись с Кайри и получив Сиакама.
+1
-4
-3
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