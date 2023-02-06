«Торонто» обсуждал с несколькими клубами обмены Сиакама и Ануноби
«Торонто» может обменять кого-то из своих важных игроков перед дедлайном.
Как сообщает обозреватель The Ringer Кевин О’Коннор, «Рэпторс» обсуждали с несколькими клубами возможные обмены форвардов Паскаля Сиакама и О Джи Ануноби.
Средние показатели Сиакама – 24,7 очка, 7,9 подбора и 6,2 передачи за игру.
Ануноби в нынешнем сезоне НБА набирает 16,9 очка, 5,5 подбора и 2,0 передачи в среднем за матч.
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Но там взамен никто Торонто не устроит.) Если только третью команду искать (таких немного, если вообще есть).
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Кстати, из интересного. Если Торонто будут взрывать (пойдут обмены), то у них ещё Янг есть. В последних матчах его специально больше заигрывали. А он очень неплохой форвард, на скамейку.
Просто в Лиге есть реалии.
Им нужен большой и глубина состава.
Барнс растущий. По идее, вокруг него и надо молодую команду строить.
Но Уджири дёшево его не отдаст.)
А если искать двустороннюю выгоду (компетентных больших не так много), то, имхо, самый лучший вариант на Макси с довесками, в Филадельфию.
Его там глупо зажимают на скамейке.
Что за глупый наброс?
Наверное, есть ещё что то важное, кроме статы??)
И особенно тогда было.