«Торонто» обсуждал с несколькими клубами обмены Сиакама и Ануноби

« » может обменять кого-то из своих важных игроков перед дедлайном.

Как сообщает обозреватель The Ringer Кевин О’Коннор, «Рэпторс» обсуждали с несколькими клубами возможные обмены форвардов и .

Средние показатели Сиакама – 24,7 очка, 7,9 подбора и 6,2 передачи за игру.

Ануноби в нынешнем сезоне НБА набирает 16,9 очка, 5,5 подбора и 2,0 передачи в среднем за матч.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

С этого года НБА называет лучшего тащера лиги. Кто претендует на приз имени Джерри Уэста?