Легенда сборной Испании Пау Газоль стал послом чемпионата мира-2023, который начнется через 200 дней на Филиппинах, в Японии и Индонезии.

Газоль сыграл на трех чемпионатах мира, пяти Олимпиадах и семи Евробаскетах. Центровой помог испанской сборной завоевать золотые медали чемпионата мира 2016 года, серебро Олимпийских игр-2008 и 2012, бронзу Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, а также выиграть три чемпионата Европы (2009, 2011, 2015).

Газоль также является двукратным чемпионом НБА в составе «Лейкерс» (2009, 2010).

Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это