Дориан Финни-Смит: «Думал, что закончу карьеру вместе с Лукой в Лос-Анджелесе»

Новобранец «Хьюстона» поделился чувствами по поводу отношений с Дончичем.

«Честно, я думал, что закончу карьеру вместе с Лукой в Лос-Анджелесе. Но, как видишь, все сложилось иначе. Мы были рады его возвращению, но в то же время грустили из-за всего, что произошло: из-за трейда, эмоций, разговоров о его весе… Я-то знаю, какой он на самом деле.

Он никогда не говорит о людях плохо, он искренне переживает. Когда я перешел в «Рокетс», он написал мне: «Я рад за тебя. Горжусь тобой. Знаю, ты счастлив быть ближе к детям и семье». Такие моменты показывают, что ему действительно не все равно», – рассказал Финни-Смит .

Дончич и Финни-Смит были партнерами по команде с момента прихода словенца в НБА в 2018 году. Они вместе выступали за «Даллас» до 2023 года, пока Финни-Смита не обменяли в «Бруклин» в рамках сделки с участием Кайри Ирвинга. Затем они воссоединились в «Лейкерс » в прошлом сезоне, но снова разошлись из-за перехода Финни-Смита в «Хьюстон ».