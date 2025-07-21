Рикки Рубио возвращается в «Ховентуд» (BDN)

Испанский разыгрывающий готовится к возвращению в свой первый клуб.

Eurohoops со ссылкой на BDN сообщает, что Рикки Рубио присоединится к «Ховентуду », своей первой команде, за которую он дебютировал в испанской лиге в 2005 году в возрасте 14 лет. Официальное заявление клуба пока не опубликовано.

Рубио провел за «Ховентуд» первые 4 года карьеры, затем перешел в «Барселону», а в 2011 присоединился к «Миннесоте», которая выбрала его под 5-м номером на драфте НБА-2009. За 12 лет в лиге разыгрывающий провел 712 матчей, выступая за «Тимбервулвс», «Юту», «Финикс» и «Кливленд».

В 2023 году Рубио взял паузу в карьере, сосредоточившись на ментальном здоровье, что в итоге привело к его уходу из американской лиги. Краткое возвращение в «Барселону» в конце сезона-2023/24 сменилось новым перерывом, который длился весь сезон-2024/25.