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ЧЕ-2025. Юноши (U20). Финал. Италия уверенно победила Литву и завоевала титул чемпиона, MVP – Франческо Феррари

Сегодня заокнчился плей-офф чемпионата Европы среди юношей до 20 лет.

Италия лидировала на протяжении всего финального матча с Литвой («+16» к большому перерыву) и довела игру до победы, впервые с 2013 года став чемпионом Европы.

MVP турнира признан итальянский легкий форвард Франческо Феррари, отличившийся в финале 26 очками.

В символическую пятерку турнира, помимо Феррари, вошли: тяжелый форвард Мантас Юженас (Литва), легкий форвард Павле Николич (Сербия), тяжелый форвард Александрос Самодуров (Греция) и легкий форвард Роман Домон (Франция).

Чемпионат Европы

Юноши (U20)

Ираклион, Греция

Плей-офф

Финал

Италия – Литва – 83:66 (23:17, 19:9, 18:22, 23:18)

ИТАЛИЯ: Феррари (26 + 4 подбора), Ассуи (17 + 9 подборов), Торресани (13 + 2 подбора + 3 передачи).

ЛИТВА: Беляускас (17 + 12 подборов), Раупелис (16 + 4 подбора), Стонкус (15 + 5 подборов).

20 июля. 20.30

За 3-е место

Сербия – Франция – 62:73 (19:17, 11:20, 11:16, 21:20)

20 июля. 18.00

За 5-6 места

Израиль – Греция – 82:92 (21:21. 19:28, 22:23, 20:20)

20 июля. 13:00

За 7-8 места

Испания – Словения – 75:77 (16:20, 12:7, 23:26, 24:24)

20 июля. 18:00

За 9-10 места

Чехия – Польша – 94:81 (26:20, 13:11, 27:25, 28:25)

20 июля. 15:30

За 11-12 места

Румыния – Бельгия – 66:58 (20:9, 20:22, 14:14, 12:13)

20 июля. 13.00

За 13-14 места

Исландия – Германия – 56:63 (11:17, 12:10, 19:11, 14:25)

20 июля. 15.30

За 15-16 места

Украина – Финляндия – 82:84 (28:11, 17:20, 16:20, 21:33)

20 июля. 10.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
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