Олег Окулов: «Мечтаю вернуться в большой баскетбол»

Бывший главный тренер « » Олег Окулов рассказал о том, что хочет вернуться в профессиональный баскетбол.

«После того, как сезон-2019/20 был приостановлен, я вернулся в детскую спортивную школу. Без работы был два месяца, даже меньше, потому что часть времени ушла на оформление на работу. С тех пор работаю с детьми в Адмиралтейской школе – там же, где я работал до прихода в большой баскетбол.

Я хотел открыть кафе? Для этого нужно иметь некий капитал. Да и потом, открывая кафе, ты должен сказать себе: «Все, ты здесь все показал». А я этого не чувствую. Мне в детстве мама сказала, что мужчина должен работать на любимой работе. Пока ты этот вид спорта любишь, пока ты чувствуешь в себе силы, желание, пока у тебя есть некая недосказанность и есть даже некая злость доказать всем, что ты еще не все сказал в этом виде спорта, ты должен оставаться.

Ведь у разных тренеров жизнь складывалась по-разному. Например, в Испании Хавьер Паскуаль точно прожил не такую жизнь, как Олег Окулов в Санкт-Петербурге. У меня никогда не было таких условий, да и работал я с игроками попроще. Все клубы, с которыми я работал, не имели права набирать баскетболистов из первого пула. Соответственно, я работал с теми игроками, которые есть, и с ними добивался тех результатов, которых можно было добиться.

Например, в «Енисее» я провел четыре года и, думаю, отработал неплохо. Моя команда была в «Финале четырех» Кубка ФИБА, я вывел команду в Лигу чемпионов, выиграл отборочный раунд и попал в основную сетку ЛЧ. Из нашего состава игроков выбирали на Матч звезд! Я-то понятно, случайно туда попал, на тот момент оказавшись единственным российским тренером лиги ВТБ (Окулов тренировал команду Звезд России в 2019 году – Sports.ru), но у меня были игроки в команде, и это означает, что это тоже моя работа – это же я их набираю. Сулейман Браймо стал лучшим шестым игроком, а это тоже моя работа.

Так что я пока не рассматриваю открытие кафе. Работаю и надеюсь, что шансы будут какие-то. Я мечтаю вернуться. Во всяком случае, говоря просто народным языком, я нигде не косячил и не совершал никаких поступков, которые можно было бы отнести к моим минусам. Работал и работал», – заявил Окулов.

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