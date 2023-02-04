ACB. «Ховентуд» против «Манресы», «Гран-Канария» встретится с «Уникахой» и другие матчи
В субботу, 4 февраля, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут четыре матча.
«Ховентуд» сыграет с «Манресой», «Гран-Канария» встретится с «Уникахой».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 февраля, 20.00, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
- Дата проведения
- 4 февраля, 20.00, «Palacio Municipal Deportes San Pablo»
- Дата проведения
- 4 февраля, 22.45, «Гран-Канария Арена»
- Дата проведения
- 4 февраля, 22.45, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar»
Положение команд: Реал – 15-3, Барселона – 15-3, Баскония – 14-4, Тенерифе – 14-4, Уникаха – 13-5, Ховентуд – 11-7, Гран-Канария – 11-7, Валенсия – 9-9, Обрадойро – 9-9, Бреоган– 9-9, Мурсия – 8-10, Бильбао – 8-10, Жирона – 7-11, Гранада – 5-13, Сарагоса – 5-13, Бетис – 3-15, Манреса – 3-15, Фуэнлабрада – 3-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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