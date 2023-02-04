ACB. «Ховентуд» против «Манресы», «Гран-Канария» встретится с «Уникахой» и другие матчи

Теги результаты Ховентуд Уникаха Гран-Канария чемпионат Испании Бильбао Мурсия Бетис Манреса Обрадойро Баскетбол

В субботу, 4 февраля, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут четыре матча.

«Ховентуд» сыграет с «Манресой», «Гран-Канария» встретится с «Уникахой».

АСВ

Регулярный чемпионат

Ховентуд – Манреса
Дата проведения
4 февраля, 20.00, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
Онлайн матча

Бетис – Мурсия
Дата проведения
4 февраля, 20.00, «Palacio Municipal Deportes San Pablo»
Онлайн матча

Гран-Канария – Уникаха
Дата проведения
4 февраля, 22.45, «Гран-Канария Арена»
Онлайн матча

Обрадойро – Бильбао
Дата проведения
4 февраля, 22.45, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar»
Онлайн матча

Положение команд: Реал – 15-3, Барселона – 15-3, Баскония – 14-4, Тенерифе – 14-4, Уникаха – 13-5, Ховентуд – 11-7, Гран-Канария – 11-7, Валенсия – 9-9, Обрадойро – 9-9, Бреоган– 9-9, Мурсия – 8-10, Бильбао – 8-10, Жирона – 7-11, Гранада – 5-13, Сарагоса – 5-13, Бетис – 3-15, Манреса – 3-15, Фуэнлабрада – 3-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

В НБА вернулись штрафные одной рукой (+33% к точности). Почему эту хитрость используют настолько редко?

В Питере 🔥 Чемпиона Лиги прибил молодой россиянин, до этого не попадавший в состав

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий