ACB. «Ховентуд» против «Манресы», «Гран-Канария» встретится с «Уникахой» и другие матчи

В субботу, 4 февраля, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут четыре матча.

«Ховентуд» сыграет с «Манресой», « » встретится с «Уникахой».

АСВ

Регулярный чемпионат

Ховентуд – Манреса Дата проведения 4 февраля, 20.00, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona» Онлайн матча

Бетис – Мурсия Дата проведения 4 февраля, 20.00, «Palacio Municipal Deportes San Pablo» Онлайн матча

Обрадойро – Бильбао Дата проведения 4 февраля, 22.45, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar» Онлайн матча

Положение команд: Реал – 15-3, Барселона – 15-3, Баскония – 14-4, Тенерифе – 14-4, – 13-5, – 11-7, Гран-Канария – 11-7, Валенсия – 9-9, Обрадойро – 9-9, Бреоган– 9-9, Мурсия – 8-10, – 8-10, Жирона – 7-11, Гранада – 5-13, Сарагоса – 5-13, – 3-15, Манреса – 3-15, Фуэнлабрада – 3-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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