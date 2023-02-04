Ишмаил Уэйнрайт в матче с «Селтикс» забросил из своей зоны после сирены

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Форвард «Санз» Ишмаил Уэйнрайт в матче с «Селтикс» забросил из своей зоны.

Бросок состоялся после сирены об окончании третьей четверти и не был засчитан.

«Финикс» выиграл со счетом 106:94. На счету Уэйнрайта 9 очков и 6 подборов.

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