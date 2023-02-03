Адриатическая лига. «Сплит» против «Задара»

В пятницу, 3 февраля, в рамках регулярного чемпионата лиги состоится встреча хорватских «Сплита» и «Задара».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 14-1, Партизан Сербия – 14-2, Цедевита-Олимпия Словения – 11-3, ФМП Сербия – 12-4, Будучность Черногория – 10-6, Задар Хорватия – 9-8, Студентски Центар Черногория – 7-9, Мега Сербия – 7-10, Цибона Хорватия – 6-9, Сплит Хорватия – 6-10, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-10, Морнар Бар Черногория – 5-10, Борац Чачак Сербия – 4-13, Скопье Северная Македония - 2-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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