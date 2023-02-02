Виталий Фридзон и Дмитрий Кулагин достигли отметки 100 матчей за «Зенит»

Игроки « » и достигли отметки 100 сыгранных за клуб матчей по итогам встречи с МБА (73:71) в лиге ВТБ.

Фридзон представлял «Зенит» в сезоне-2020/21, после чего покинул команду, но снова вернулся в марте 2022. Ветеран набрал 298 очков, выступая за клуб, из них 66 – в нынешнем сезоне.

Кулагин также проводит за «Зенит» свой третий сезон. Он играл за санкт-петербуржцев в сезоне-2014/15 и снова перешел в команду летом 2021 года. На его счету 832 очка (164 – в этом сезоне).

Леброн вот-вот побьет вечный рекорд по очкам за карьеру. Но в НБА еще есть достижения, которые не повторить