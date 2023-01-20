Дмитрий Кулагин пропустит 1-2 недели из-за травмы голеностопа

Теги травмы Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Дмитрий Кулагин Баскетбол

Атакующий защитник «Зенита» Дмитрий Кулагин пропустил матч Единой лиги ВТБ против ЦСКА (80:100) из-за травмы.

По словам главного тренера санкт-петербургской команды Хавьера Паскуаля, игрок повредил голеностоп и будет восстанавливаться в течение одной-двух недель.

В нынешнем сезоне Кулагин набирает 7,9 очка, 2,6 передачи и 2,1 подбора в среднем за матч.

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит

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